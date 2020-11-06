قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة

شعار قوة حماية طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت قوة حماية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، «ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيام القوة الثامنة (النواصي) بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة الدولي»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويأتي بيان قوة حماية طرابلس، بعدما أعربت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات «القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدولي».

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وقالت قوة حماية طرابلس من جهتها إنه «وفي الوقت الذي ننفي فيه كل هذه الإدعاءات نفيًا قاطعًا .. نؤكد بأنه لا علاقة للقوة (النواصي) بتأمين مطار معيتيقة الدولي ومحيطه».، منوهة «بأن القوة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تجاه كل من ينشر هذه الشائعات ويثير الفتنة».

وطالبت قوة حماية طرابلس «الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة وكشف المسؤول عنها أمام الشعب الليبي».