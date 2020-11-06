قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 08:48 مساء
شعار قوة حماية طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت قوة حماية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، «ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيام القوة الثامنة (النواصي) بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة الدولي»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويأتي بيان قوة حماية طرابلس، بعدما أعربت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات «القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدولي».

- «داخلية الوفاق» تدين القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة

وقالت قوة حماية طرابلس من جهتها إنه «وفي الوقت الذي ننفي فيه كل هذه الإدعاءات نفيًا قاطعًا .. نؤكد بأنه لا علاقة للقوة (النواصي) بتأمين مطار معيتيقة الدولي ومحيطه».، منوهة «بأن القوة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تجاه كل من ينشر هذه الشائعات ويثير الفتنة».

وطالبت قوة حماية طرابلس «الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة وكشف المسؤول عنها أمام الشعب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها