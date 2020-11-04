بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021

وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة «أوبك» عبد المجيد عطار, (الإنترنت)

كشف وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة «أوبك»، عبد المجيد عطار، أن المنظمة لا تستبعد إمكانية تأجيل رفع إنتاج النفط المبرمج في بداية العام 2021، موضحًا أن «الجزائر تحاول رفقة دول أخرى، من بينها روسيا والسعودية والعراق، إقناع باقي الدول في مجموعة (أوبك+) الحفاظ على السقف الحالي للإنتاج لبداية السنة المقبلة».

ودون الإشارة إلى كيفية التعاطي مع الإنتاج الليبي المستثنى من «اتفاق أوبك+» لفت عطار في تصريحات صحفية بالجزائر اليوم إلى متابعة «تطورات أسواق النفط وتوازناتها».

وحول وضعية سوق النفط وآفاقها في العام المقبل، قال عطار إنه في ظل الظرف الراهن المتمثل في تباطؤ نمو الطلب على البترول، يصعب على أسواق النفط امتصاص الزيادة المنتظرة في الإنتاج بداية العام 2021، مشيرًا إلى إمكانية الذهاب نحو تمديد المستوى الحالي للإنتاج النفطي المعدل إراديًّا إلى شهري يناير وفبراير 2021، وذلك خلال اجتماع «أوبك» المقبل أواخر نوفمبر الحالي.

وأشار الوزير الجزائري إلى اضطراب الأسواق مع تزايد المخاوف من الانتشار الكبير لوباء كورونا (كوفيد-19) الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي، لاسيما الأوروبي منه، واعتبر أن مثل هذا الوضع «يجعل التفكير في تمديد العمل بمستويات الإنتاج الحالية في 2021، ضروريًّا للحفاظ على استقرار سوق النفط».

ويرى الوزير الجزائري إمكانية اتخاذ قرارات خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المقرر في 17 نوفمبر الحالي، من شأنها «تشجيع السوق ومنع الأسعار من الهبوط تحت مستوى 40 دولارًا للبرميل».

إلى ذلك شهدت أسعار النفط زيادة كبيرة اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يؤجل تحالف «أوبك +» زيادة الإنتاج، إذ قفز خام برنت القياسي بنسبة 3.6% إلى 40.39 دولار للبرميل.

لكن زيادة إنتاج ليبيا إلى 800 ألف برميل يوميًّا، تسببت في الضغط على أسعار الخام في ظل مخاوف متنامية متعلقة بالطلب، بسبب قيود فرضتها حكومات أوروبية لمكافحة موجة ثانية من فيروس «كورونا».

ومن المنتظر أن تهيمن التوقعات حول انخفاض الطلب والإنتاج الليبي على محادثات اجتماع منظمة «أوبك» وحلفائها، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل.

وخفضت «أوبك+» الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًّا، وكان من المتوقع أن تقلل التخفيضات بنحو مليوني برميل يوميًّا بدءًا من يناير.