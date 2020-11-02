إجراء امتحان القبول للمتقدمين للعمل بمستشفى الشمالية القروي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 10:08 مساء
إحدى المتقدمات أثناء إجراء امتحان القبول للعمل بمستشفى الشمالية القروي ببني وليد. (الإنترنت)

أقيم بمستشفى الشمالية القروي بمدينة بني وليد، اليوم الاثنين، امتحان القبول للعناصر الطبية والطبية المساعدة المتقدمين للعمل بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية، وذلك استعدادا لبدء العمل في بالمرفق الصحي بعد تطويره من مركز صحي إلى مستشفى قروي.

وقال مدير عام مستشفى الشمالية القروي ببني وليد، مصطفى المهدي لـ«بوابة الوسط» إن عدد المتقدمين لإجراء امتحان القبول للتعيين بالمستشفى بلغ حوالي 150 متقدما في مختلف التخصصات الطبية، مثل المختبرات والصيدلة والتمريض والأسنان وغيرها من التخصصات التي يحتاجها المستشفى لبدء العمل.

وأكد المهدي أن هناك «إقبالا كبيرا من الخريجين من الجنسين ممن يرغبون في الانضمام للعمل بالمستشفى»، موضحا أنه سيجري «اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية ليتمكن المستشفى من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين داخل المدينة لتخفيف العبء على مستشفى بني وليد العام».

وأضاف المهدي أن مستشفى الشمالية القروي انتهى من أعمال الصيانة والتحوير، والتي شملت صيانة العيادات وتحوير غرفة العمليات وصالة الولادة وإنشاء حديقة ومطعم خاص بالمستشفى.

وحضر امتحان القبول للمتقدمين للعمل بالمستشفى، عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوزي ومسؤول ملف الصحة بالمجلس البلدي بني وليد محمد امبارك، ومدير مكتب المتابعة بالمجلس البلدي بني وليد زايد أبوقدندش.

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