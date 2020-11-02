وليامز تعلن تغيير اسم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

وليامز أثناء حديثها للصحفيين في اليوم الأول لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غدامس غرب البلاد، مساء اليوم الاثنين، تغيير اسم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى «لجنة العشرة».

وقالت وليامز في حديثه للصحفيين «اللجنة المشتركة لم تعد تسمى مجموعة (5+5) بل اسمها الآن لجنة العشرة.. إنها فعليا المجموعة الليبية المشتركة الآن». مشيرة إلى أنها رأت «إصرارا من الضباط الشجعان أن يجتمعوا في ليبيا.. وأن تطبق اتفاقية وقف إطلاق النار».

انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس

وأكدت وليامز أنهم يعملون مع اللجنة خلال اجتماعهم في مدينة غدامس على التفاصيل الخاصة بعملية وقف إطلاق النار الدائم «لكي تكون هناك إجراءات فعلية تترجم على الأرض».

وتمنت وليامز أن تكون «تلك الشجاعة والوطنية والإصرار من هذه المجموعة (لجنة العشرة) نريد أن نراها أيضا من الطبقة السياسية في اجتماعهم يوم 9 نوفمبر في تونس».