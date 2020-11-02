بوغدانوف يؤكد لنورلاند أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي المشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 06:33 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، «أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي المشترك من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها».

جاء ذلك في بيان صحفي عن وزارة الخارجية الروسية صدر عقب لقاء بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، في العاصمة الروسية، والذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون سوليفان.

وقالت الخارجية الروسية في البيان إن لقاء بوغدانوف ونورلاند ناقش «خلال حديث مفصل، تطورات الوضع في ليبيا وحولها مع التأكيد على ضرورة التزام الأطراف الليبية باتفاق وقف الأعمال القتالية ومهمة التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقا لقرار مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510».

من جهته قال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، في تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر»: «أنا اليوم في موسكو لإجراء مناقشات مع نظرائنا الروس حول السبل التي يمكننا بها دعم حل للنزاع في ليبيا يقوده الليبيون وتيسره الأمم المتحدة».

- انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس

وانطلق اليوم في مدينة غدامس غرب ليبيا، الجولة الخامسة لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وهو الاجتماع الأول المباشر الذي تعقده اللجنة منذ انطلاق أعمالها في فبراير الماضي داخل البلاد.

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