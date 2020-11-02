أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

تذبذب أداء العملة الأميركية صعودًا وهبوطًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية طوال شهر أكتوبر الماضي، ولم تحقق زيادة شهرية إلا بواقع تسعة قروش فقط، حين بلغ الدولار 6.26 دينار السبت الماضي، مقابل 6.17 دينار أول الشهر الماضي. لكن الدولار ظل قرب مستواه قبل أسبوعين (6.25 دينار).

بينما حققت العملة الأوروبية الموحدة زيادة شهرية أكبر، إذ ارتفع اليورو بواقع 21 قرشًا، لينهي تعاملات أكتوبر عند 7.26 دينار السبت الماضي، مقابل 7.05 دينار.

كذلك كان أداء العملة البريطانية، التي زادت بواقع 20 قرشًا أمام الدينار الليبي خلال الشهر نفسه، حين بلغ الجنيه الاسترليني 8 دينارات أول من أمس، مقابل 7.80 دينار.

في حين خسرت العملة التركية خمسة قروش، عندما أنهت الشهر عند 0.75 دينار مقابل 0.80 دينار. إلا أن الدينار التونسي ظل على مستواه فوق دينارين، إذ بلغ 2.26 دينار مقابل 2.24 دينار.