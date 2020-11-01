وفاة ثمانينية بفيروس «كورونا» في سرت

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مشرف قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي سرت، الدكتور سيف عثيق، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة تدعى الحاجة مبروكة السنوسي الدعيكي، عن عمر يناهز 86 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عثيق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المتوفاة كانت نزيلة بالقسم مند أسبوعين، وتعاني أعراضا متقدمة للفيروس، ناهيك عن مشاكل أخرى من ضغط الدم والسكر وأمراض القلب، فيما كانت تتابع من الفريق الطبي المكلف بالقسم بشكل تواصل.

وشهد قسم العزل سرت، دخول ثلاث حالات مرضية جديدة مصابة بفيروس كورونا.

فيما أكد رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، أن عدد حالات الوفاة بسرت جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس، إلى 195 حالة.