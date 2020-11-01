«تعليم الوفاق»: انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية لـ70.4 ألف طالب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 11:05 صباحا
عدد من مسؤولي وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابعون توزيع أسئلة امتحانات طلاب الشهادة الثانوية. (الوزارة)

بدأت اليوم الأحد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد عدد من المسؤولين في الوزارة المراكز الامتحانية، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألف و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألف و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألف و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

وتابع المسؤولون عملية توزيع أسئلة الامتحانات بحضور رئيس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية الامتحانات، وفق الوزارة، التي نبهت إلى وجود 17 لجنة مركزية، وألف و567 مشرفا في لجان المراقبة، و8 آلاف و256 عضوا في لجان الملاحظة.

عدد من مسؤولي وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابعون توزيع أسئلة امتحانات طلاب الشهادة الثانوية. (الوزارة)
عدد من مسؤولي وزارة التعليم بحكومة الوفاق يتابعون توزيع أسئلة امتحانات طلاب الشهادة الثانوية. (الوزارة)
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