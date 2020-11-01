شركة الكهرباء: فك وتركيب محطتين جاهزتين سعة 500 كيلو فولت

عمليات فك وتركيب محولات, 1 نوفمبر 2020, (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فك وتركيب محطتين جاهزتين سعة 500 كيلو فولت، من خلال دائرة التركيبات العامة ومكتب الصيانة السريعة بدائرة توزيع مشروع الهضبة.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تم تركيب عدد من المحولات على محطات الكرامي وعمارات حسين المزوغي والمولدات والمراعي، فضلا عن تركيب عدد من خلايا الضغط المنخفض.

وأمس السبت تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، محطة بئر الغنم جهد 220 ك ف، للوقوف على آخر خطوات التنفيذ وحل المشكلات التي تعوق الإسراع في إعادة تجديد المحطة.

عمليات فك وتركيب محولات, 1 نوفمبر 2020, (الشركة العامة للكهرباء)

عمليات فك وتركيب محولات, 1 نوفمبر 2020, (الشركة العامة للكهرباء)

عمليات فك وتركيب محولات, 1 نوفمبر 2020, (الشركة العامة للكهرباء)

عمليات فك وتركيب محولات, 1 نوفمبر 2020, (الشركة العامة للكهرباء)