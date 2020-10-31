المشري يصل إلى الدوحة

مراسم استقبال خالد المشري في الدوحة، 31 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن رئيس مجلس الشورى القطري كان في استقبال المشري والوفد المرافق له عند وصوله إلى الدوحة، لافتة إلى أن الزيارة تأتي لـ«تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين».

- أمير قطر: نتمنى استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

والإثنين الماضي، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلا من وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا في الدوحة. وخلال اللقاء عبر الأمير عن تمنيه «استمرار وقف إطلاق النار الموقع أخيرا في ليبيا»، وقال إن «الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل التدخل في خياراته من أية دولة شقيقة أو صديقة».

ووقع باشاغا خلال الزيارة مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، وركزت على مجالات: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

مراسم استقبال خالد المشري في الدوحة، 31 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)