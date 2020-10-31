المشري يصل إلى الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 11:42 مساء
مراسم استقبال خالد المشري في الدوحة، 31 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة  وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن رئيس مجلس الشورى القطري كان في استقبال المشري والوفد المرافق له عند وصوله إلى الدوحة، لافتة إلى أن الزيارة تأتي لـ«تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين».

- أمير قطر: نتمنى استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

والإثنين الماضي، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلا من وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا في الدوحة. وخلال اللقاء عبر الأمير عن تمنيه «استمرار وقف إطلاق النار الموقع أخيرا في ليبيا»، وقال إن «الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل التدخل في خياراته من أية دولة شقيقة أو صديقة».

ووقع باشاغا خلال الزيارة مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، وركزت على مجالات: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

مراسم استقبال خالد المشري في الدوحة، 31 أكتوبر 2020. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
«الوسط» تستطلع آراء عدد من الليبيين عن المستقبل السياسي للبلاد قبل أيام من ...
ليبيا
أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه الآخر
ثقافة وفن
الرباعي الليبي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد
رياضة محلية
سطح المذنب «تشوري» يشبه رغوة الكابوتشينو
علوم وتكنولوجيا
المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي ...
اقتصاد
يوفنتوس يعلن سلبية اختبار «كوفيد-19» لكريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
بالصور: الزوايا الصوفية تزين احتفالات المولد النبوي الشريف في درنة
ليبيا
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
جريدة «الوسط»: ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية
ليبيا
البنك الدولي يحذر من 3 مخاطر تعرقل انتعاش الاقتصاد الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الوسط» تستطلع آراء عدد من الليبيين عن المستقبل السياسي للبلاد قبل أيام من «ملتقى تونس»