بالصور: الزوايا الصوفية تزين احتفالات المولد النبوي الشريف في درنة

مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية في درنة يحتفلون المولد النبوي الشريف. 29 أكتوبر 2020. (تصوير: طه الديباني)

زين مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية في درنة احتفالات المولد النبوي الشريف، هذا العام بعد غياب امتد قرابة 10 سنوات.

وانطلق موكب زاوية الروضة العيساوية مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية وأهالي درنة من أمام ساحة مسجد الصحابة بدرنة في موكب احتفالي غاب عن درنة لسنوات بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية المتطرفة على المدينة.

وارتفعت القصائد والأناشيد في مديح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في سماء المدينة وسط أجواء روحانية مع مشاركة الأطفال بقناديلهم في مشهد أعاد الفرحة والبهجة والسرور بين أهالي المدينة.

وتأتي مشاركة مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية بمدينة درنة في احتفالات المولد النبوي الشريف رغم المضايقات والاعتداءات التي تمارس عليهم من قبل هيئة الأوقاف التي يسيطر عليها طائفة تسمى باسم «السلفية» و«السلف الصالح منهم براء»، والتي اغتصبت بعض الأملاك والزواية التابعة للطرق الصوفية مثل زاوية بن عيسى المغار، وزاوية الرفاعي، وأخرها محاولة الاستيلاء على زاوية الفليليح المعروفة بزاوية البلاد بالمدينة القديمة.

مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية في درنة يحتفلون المولد النبوي الشريف. 29 أكتوبر 2020. (تصوير: طه الديباني)

مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية في درنة يحتفلون المولد النبوي الشريف. 29 أكتوبر 2020. (تصوير: طه الديباني)

مشايخ ومنتسبو ومحبو الطرق الصوفية في درنة يحتفلون المولد النبوي الشريف. 29 أكتوبر 2020. (تصوير: طه الديباني)