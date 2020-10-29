سرت للنفط والغاز: إنتاج الخام يتجاوز 80 ألف برميل من 5 حقول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 09:34 مساء
موظفون في حقل زلطن للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، أن إنتاج النفط الخام اليومي بلغ أكثر من 80 ألف برميل من الحقول التابعة لها (زلطن، واللهيب، والراقوبة، والوادي، والجبل). الأربعاء، مشيرة إلى أنه مستوى إنتاج لم تصل إليه منذ سنوات.

وعبر رئيس مجلس الإدارة، مسعود سليمان موسى، عن تقديره وامتنانه لكل العاملين بكافة مواقعهم الإنتاجية، مشيرًا إلى منح مكافأة عيد العمال للعاملين بالشركة ضمن مرتب شهر أكتوبر بإذن الله تعالى، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت، ونشرت تسجيلاً مصورًا أعلن فيه أحد موظفيها بدء تشغيل حقل زلطن وحقل الراقوبة، وحقل اللهيب. وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر نفطي، لم تسمه، قوله إن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 680 ألف برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

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