رغم الضغوط لإعادتها.. مالطا تكشف أسباب الاحتفاظ بمليار دينار ليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 12:30 صباحا
وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو. (الإنترنت)

كشف وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أن بلاده قررت الاحتفاظ بمليار دينار ليبي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية رغم ضغوط جهات لم يسمها لاستعادتها. 

وقال بارتولو أمام البرلمان المالطي خلال مناقشة مخصصات الميزانية لوزارة الشؤون الخارجية، الأربعاء، إن «مالطا تعمل مع ليبيا في عدة مشاريع وكسبت ثقة مختلف الفصائل بسبب حيادها وتاريخها» وفق ما ذكرت جريدة «تايمز اوف مالطا».

وأوضح إنه من خلال مجلس مراقبة العقوبات ، احتفظت مالطا بمليار دينار ليبي على الرغم من الضغوط من بعض الجهات لإعادة هذه الأموال وضغوط أخرى من أجل اتلافها. لكن بارتولو لفت إلى قرار مالطا الاحتفاظ بالمال «إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا». كما كشف عن «ضبط أغراض عسكرية ذات طبيعة حساسة كان من الممكن استخدامها في الحرب».

اقرأ ايضا: الخارجية الأميركية تكشف عن مصادرة مالطا 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»

ويثير تصريح الوزير المالطي حول الأموال الليبية تساؤلات ان كان الامر يتعلق باصول مالية تعود الى النظام السابق مخبئة في بنوكها أم اوراق نقدية مقدرة بما قيمته 1.1 مليار دولار حجزتها سلطات فاليتا قبل اشهر.

ووقتها قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السلطات المالطية صادرت أوراقًا نقدية ليبية، طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموقتة بقيمة نحو 1,1 مليار دولار ووصفتها بأنها «مزورة». واعترضت روسيا على البيان الأميركي بقولها إنها ليست أموالا مزيفة، وأن المصرف المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة «شرعية».

وحسب تقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، سلمت شركة «غوزناك» الروسية بين عامي 2016 و2018 المصرف المركزي في بنغازي أوراقا نقدية ليبية تعادل قيمتها 7,11 مليارات دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة