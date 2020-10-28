الموشحات الدينية تزين احتفالية المولد النبوي في سبها

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف في سبها. الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت مدينة سبها، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية لمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بمقر جمعية شباب الجديد التطوعي، وتخلل الحفل مدائح نبوية وموشحات قدمتها فرقة «الفجر الجديد للمالوف والموشحات».

وقال مدير فرقة «الفجر الجديد»، عيسى المنوي، لـ«بوابة الوسط» إن الفرقة قدمت في هذه المناسبة العظيمة عددًا من قصائد المدح النبوي التي تعظم النبي وتذكر بحياته الكريمة، وكذلك قراءة المولد البرزنجي الذي يحكي عن السيرة النبوية العطرة.

وأضاف المواطن عبدالحميد السائح أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستذكار سيرته العظيم التي تحث الناس على التسامح ونبذ الخلاف والحقد، وتنادي بالمحبة والخير وحب الناس لبعضهم البعض.

حضر الاحتفالية لفيف من أهالي سبها مصحوبين بأطفالهم الذين أشعلوا القناديل ووُزعت عليهم الحلوى فرحة بهذه المناسبة.

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف في سبها. الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف في سبها. الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف في سبها. الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)