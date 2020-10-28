إحياء ذكرى المولد النبوي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 08:17 مساء
احتفالات المولد النبوي في بني وليد. مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

أحيا أهالي مدينة بني وليد بميدان الشهداء بوسط المدينة، مساء اليوم الأربعاء، ذكرى الالنبوي، وسط مظاهر فرح وابتهاج عمت المشاركين في الاحتفالات من الكبار والصغار.

وتضمن إحياء ذكرى المولد النبوي إلقاء أناشيد في مدح النبي الكريم من قبل عدة فرق دينية وسط حضور كبير من رواد الزوايا الصوفية بالمدينة.

ويقوم خطباء المساجد في مدينة بني وليد بإلقاء الخطب والدروس والمواعظ في مختلف المساجد، يؤكدون فيها أهمية تربية الأجيال الصاعدة على أخلاق الرسول الكريم.

وتشهد الزوايا والمنارات وبعض المساجد في بني وليد نشاطًا دينيًّا ملحوظًا ومتميزًا، حيث تبدأ الجلسات بالذكر والأناشيد لمدح الرسول الكريم.

احتفالات المولد النبوي في بني وليد. مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
احتفالات المولد النبوي في بني وليد. مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
احتفالات المولد النبوي في بني وليد. مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
احتفالات المولد النبوي في بني وليد. مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
احتفالات المولد النبوي في بني وليد. مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
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