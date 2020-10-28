«تعليم الوفاق» تحدد 6 حالات تحرم الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 06:43 مساء
طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في إحدى اللجان بترهونة العام 2018. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن الحالات التي يحرَم فيها الطالب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019- 2020.

وحددت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» حالات حرمان الطالب من أداء الامتحانات وهي:
- تأخر الطالب مدة عشرين دقيقة من بداية الامتحانات.
- الغش أو محاولة الغش بأي شكل.
- الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أعضاء اللجنة.

- «تعليم الوفاق» تصدر تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات

- إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج مقار اللجنة.
- الحالات التي لا يلتزم فيها بعض الطلاب أو جلهم بالهدوء على الرغم من تنبيههم، ويجوز إلغاء الامتحان في ذلك المقرر بالنسبة لهم.
- التلفظ بألفاظ خارجة عن حدود الأدب واللياقة.
 

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