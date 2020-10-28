«تعليم الوفاق» تحدد 6 حالات تحرم الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في إحدى اللجان بترهونة العام 2018. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن الحالات التي يحرَم فيها الطالب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019- 2020.



وحددت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» حالات حرمان الطالب من أداء الامتحانات وهي:

- تأخر الطالب مدة عشرين دقيقة من بداية الامتحانات.

- الغش أو محاولة الغش بأي شكل.

- الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أعضاء اللجنة.

- «تعليم الوفاق» تصدر تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات

- إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج مقار اللجنة.

- الحالات التي لا يلتزم فيها بعض الطلاب أو جلهم بالهدوء على الرغم من تنبيههم، ويجوز إلغاء الامتحان في ذلك المقرر بالنسبة لهم.

- التلفظ بألفاظ خارجة عن حدود الأدب واللياقة.

