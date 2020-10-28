«تعليم الوفاق» تصدر تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 10:16 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا أثناء فترة الامتحانات.

وبحسب التعميم الصادر عن اللجنة العليا للامتحانات بالوزارة، يوزع معقم الأيدي لمرة واحدة اعتبارا من أول يوم للامتحانات حسب الكمية المخصصة لكل طالب أو طالبة تبقى بحوزته طيلة أيام الامتحانات، وفق البيان الصادر عن الوزارة اليوم.

ويتم قياس درجة حرارة الطالب أو الطالبة بشكل يومي قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، فإذا كانت درجة الحرارة في المعدل الطبيعي يتم تسليم كمامة والسماح له أو لها بدخول قاعة الامتحان، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي يمنح الممتحن فترة واحدة لمدة 15 دقيقة وبعدها تقاس درجة الحرارة مرة أخرى فإذا عادت للمعدل الطبيعي يسمح له بدخول قاعة الامتحان بعد استلام الكمامة.

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وبحسب البيان، إذا لم تنخفض درجة الحرارة يمنح الممتحن فترة راحة أخرى لمدة 10 دقائق وتقاس درجة الحرارة فإذا لم تنخفض يتم حفظ الطالب أو الطالبة خارج قاعة الامتحان ويمتحن بمعزل عن الطلبة تحت إجراءات وقائية وتبلغ لجنة الرصد لجائحة كورونا.

وأوضح البيان أن الوقت المستقطع في عملية قياس درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي وفترتي الراحة لا يحسب من زمن الامتحان على الطالب أو الطالبة.

وعن الملاحظين والمراقبين، إذا كانت درجة حرارة أي منهم فوق المعدل الطبيعي يعفى من الملاحظة والمراقبة.

وتوزع القفازات يوميا على المكلفين بتوزيع أظرف الأسئلة على الطلبة، وكذلك عند استلام ورقة الإجابة من الطلبة.

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