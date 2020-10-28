تونس تؤكد موقفها الداعي لـ«حل سياسي ليبي - ليبي»

الجرندي خلال لقائه سفير اليابان في تونس، 28 أكتوبر 2020. (وزارة الشؤون الخارجية التونسية)

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف تونس الداعي إلى ضرورة إيجاد «حلّ سياسي ليبي - ليبي يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد وفقا لقرارات الشرعية الدولية».



جاء ذلك خلال استقبال الجرندي سفير اليابان في تونس، حيث بحث معه الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية الياباني إلى تونس بداية شهر ديسمبر المقبل، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة المثمرة بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

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وتطرق الاجتماع إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الأزمة الليبية، حيث أكد الجرندي أن تونس، التي ستحتضن ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل يوم 9 نوفمبر المقبل، ستلعب «دورها الفاعل، بوصفها دولة جارة لليبيا وعضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، من أجل دفع الفرقاء الليبيين إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع وبناء مؤسسات الدولة الليبية».



وقالت الخارجية التونسية إن المحادثة مثلت مناسبة للتباحث حول استعدادات تونس لاحتضان القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا «TICAD8» سنة 2022، وهي مناسبة سانحة لتطوير التعاون الثلاثي اليابان - تونس - أفريقيا، حيث سيتم خلالها تناول مسائل إرساء شراكات وتشجيع مساهمة القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.