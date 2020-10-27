الهاشمي: اكتشاف 4 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 02:42 مساء
جانب من أعمال انتشال رفاة جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 5 أكتوبر 2020، (بركان الغضب)

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي اكتشاف أربعة مواقع جديدة لمقابر جماعية في مدينة ترهونة.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من مقابر جماعية اكتشفت بمشروع الربط في ترهونة، فيما أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الجثامين جرى انتشالها بعد اكتشاف خمس مقابر جماعية.

وأوضحت الوزارة أن بين الجثامين «ستة معصوبة الأعين ومكتوفة الأيدي»، مؤكدة «استخدام المعايير المعتمدة علميا بآلية الحفر الطبقي ومسح طبقات الأرض بعد تحديد مكان الجثث وتصويرها وتوثيقها وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة».

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