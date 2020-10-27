السوق الموازية: ارتفاع الدولار أمام الدينار واستقرار اليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 01:18 مساء

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، إذ صعد الدولار الأميركي، بينما استقرت أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني والليرة التركية والدينار التونسي.

فقد ارتفع الدولار الأميركي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 6.26 دينار، مقارنة بـ6.17 دينار في بداية تعاملات أمس.

في المقابل استقر سعر صرف اليورو اليوم عند 7.25 دينار، دون تغيير عما كان عليه أمس، كذلك حافظ الجنيه الاسترليني على مستواه عند 7.96 دينار.

وفي السياق ذاته، استقر سعر صرف الليرة التركية على 0.78 دينار، والدينار التونسي عند 2.25 دينار ليبي.

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