تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 10:55 صباحا
جانب من عملية فصل بلازما دم أحد المتعافين من كورونا بمختبر لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، وحالتي شفاء من المرض، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تلقى 84 عينة لتحليلها أظهرت تسجيل 13 إصابة منها عشر حالات جديدة وثلاث حالات لمخالطين، بينما تم تسجيل  سلبية 71 حالة.

وتفصيلا كشف المركز عن تسجيل خمس حالات موجبة في سبها، منها ثلاث حالات جديدة وحالتان مخالطتان.

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وفي سمنو تم تسجيل حالة جديدة، وثلاث حالات جديدة في الغريفة، وثلاث حالات في براك الشاطئ، وحالة مخالطة في برقن الشاطئ.

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