اللجنة العلمية الاستشارية بـ«الوفاق» تتوقع وصول الوضع الوبائي للمستوى الخامس

اجتماع لجنة الوبائيات مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق, 26 أكتوبر 2020. (اللجنة العلمية الاستشارية)

توقعت لجنة الوبائيات التابعة للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق، وصول الوضع الوبائي في البلاد إلى المستوى الخامس مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية اجتمعوا أمس الإثنين، مع لجنة الوبائيات، التي استعرضت تقريرها عن الحالة الوبائية وناقشت الوضع الوبائي في المناطق المختلفة مع مناقشة الإجراءات الواجب التوصية بها خلال المدة القادمة.

وأوضحت لجنة الوبائيات أننا «لم نستطع النزول إلى المستوى الثالث بل من الممكن الصعود إلى المستوى الخامس»، موجهة نصائحها باتباع الإجراءات والإرشادات الاحترازية، خاصةً فى هذه الفترة بسبب تزايد حالات الإصابة.

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

وخلال اليومين الماضيين سجلت ليبيا نحو 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 57 ألفًا و223 حالة، منها 24 ألفًا و907 إصابات نشطة، بينما توفي 801 مريض.

اجتماع لجنة الوبائيات مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق, 26 أكتوبر 2020. (اللجنة العلمية الاستشارية)

اجتماع لجنة الوبائيات مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق, 26 أكتوبر 2020. (اللجنة العلمية الاستشارية)

اجتماع لجنة الوبائيات مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق, 26 أكتوبر 2020. (اللجنة العلمية الاستشارية)