ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 11:07 صباحا
أحد العاملين في مختبر سبها خلال تحليل عينة للكشف عن كورونا، 10 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1639 إصابة بفيروس كورونا المستجد السبت وهى الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد، ومنها 1301 حالة جديدة و338 لمخالطين، كما تم تسجيل 766 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أنه تسلم 6002 عينة موزعة على المختبرات، والتي أظهرت سلبية 4363 عينة، بينما تم تأكيد إصابة 1639 شخصا.

«مكافحة الأمراض»: 1169 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى 56013 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد، بينها 24487 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 30731 شخصا، وتم تسجيل 795 وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق
ليبيا
«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي
ليبيا
ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة مشاكل الغدة الدرقية