استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي

الناقلة «أغرين نوبيليتي» متوقفة بحوض ميناء الزاوية النفطي لتحميل النفط الخام. الأحد 25 أكتوبر 2020. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، استئناف تصدير الخام من ميناء الزاوية النفطي غرب البلاد، وذلك عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة، بعد توقف دام لأكثر من 8 أشهر.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ميناء الزاوية النفطي استقبل صباح اليوم الأحد الموافق الناقلة «أغرين نوبيليتي» التي شرعت فور رسوها على المرسى رقم 3 بشحن حمولتها المقدرة بنحو 630 ألف برميل من خام الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

ونوهت شركة الزاوية لتكرير النفط إلى أن الناقلة ستنتهي من شحن حمولتها من النفط الخام صباح غد الاثنين.

- الانتهاء من أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي

وأجرت شركة الزاوية لتكرير النفط عملية صيانة جزئية للمرسى رقم 3 لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية، ضمن استعدادها لاستئناف تصدير النفط الخام من ميناءها لصالح شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية.

الناقلة «أغرين نوبيليتي» متوقفة بحوض ميناء الزاوية النفطي لتحميل النفط الخام. الأحد 25 أكتوبر 2020. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

الناقلة «أغرين نوبيليتي» متوقفة بحوض ميناء الزاوية النفطي لتحميل النفط الخام. الأحد 25 أكتوبر 2020. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

الناقلة «أغرين نوبيليتي» متوقفة بحوض ميناء الزاوية النفطي لتحميل النفط الخام. الأحد 25 أكتوبر 2020. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

الناقلة «أغرين نوبيليتي» متوقفة بحوض ميناء الزاوية النفطي لتحميل النفط الخام. الأحد 25 أكتوبر 2020. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

الناقلة «أغرين نوبيليتي» متوقفة بحوض ميناء الزاوية النفطي لتحميل النفط الخام. الأحد 25 أكتوبر 2020. (شركة الزاوية لتكرير النفط)