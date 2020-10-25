الأرصاد: البحر خفيف الموج وأمطار متفرقة على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس اليوم الأحد، وكذلك على الساحل من الخليج إلى طبرق.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويوم غد الإثنين على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية.



وسرعة الرياح بين خمس و10 عقد، وارتفاع الموجد يتراوح بين 0.50 و 1.25 متر، والبحر خفيف الموج.



وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة، والرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على ساحل سرت.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الخليج غدا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.



سرعة الرياح بين خمس و10 عقد، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، والبحر خفيف الموج.



ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة، الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد.

جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 . (المركز الوطني للأرصاد)

خريطة توضح حالة الطقس على الساحل ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 . (المركز الوطني للأرصاد)

خريطة توضح حالة الطقس على الساحل ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 . (المركز الوطني للأرصاد)