«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها

المتهم بقتل مؤذن في طرابلس. (مديرية الأمن)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على شخص قام بقتل مؤذن في مسجد السياحية؛ وكذلك القبض على تشكيل عصابي اغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها.

وأوضحت أنه في الواقعة الأولى، «أقدم ( ع.ع.م) على قتل (ص.ع.ج)، الذي كان يؤذن لصلاة الفجر بمسجد شعبية السياحية، إذ قام القاتل بإيقاف سيارته أمام المسجد وهو في حالة سكر، ورافعًا صوت المسجل، الأمر الذي دعا المؤذن ليطلب منه قفل المسجل، فما كان من الأخير إلا أن طعنه بواسطة سلاح أبيض ذي حدين في عنقه».

وأضافت، أن شقيق المجني عليه كان حاضرًا ساعة وقوع الواقعة وتعرض هو الآخر للإصابة في الرأس، مشيرة إلى ورود معلومات من مركز شرطة غوط الشعال بأن أفراده تمكنوا من إلقاء القبض على القاتل الذي أقر بما نسب إليه من اتهامات، قبل أن تتخذ معه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة العامة.

وفي الواقعة الثانية، أوضحت المديرية أن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص وبينهم شقيقان، «وذلك بعد أن وصلت إليها شكوى من شخص برفقة زوجته في 21 أكتوبر الجاري ضد مجموعة مسلحة مكونة من ستة أشخاص دخلوا منزله بقوة السلاح وسرقوا منه مبلغًا ماليًّا قدره 1700 دينار وشاشة تلفزيون وهاتفًا نقالًا، كما قاموا بخطف زوجته والاعتداء عليها واغتصابها».

وأشارت إلى أن أعضاء التحري بالمركز قاموا بالبحث وجمع المعلومات، وتم ضبط المشتبه بهم، الذين اعترفوا بما نسب إليهم، واتُّخذت بشأنهم الإجراءات القانونية وأحيلوا للنيابة العامة.

أربعة من المتهمين باغتصاب سيدة بعد خطفها من زوجها في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

المتهم بقتل مؤذن في طرابلس. (مديرية الأمن)