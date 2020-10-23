رئيس الحكومة التونسية يأذن بفتح المعبر الحدودي برأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 07:29 مساء
رئيس الحكومة التونسية يترأس جلسة عمل حكومية، 23 أكتوبر 2020. (رئاسة الحكومة التونسية)

أذن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، الجمعة، بفتح المعبر الحدودي برأس اجدير، مؤكدًا ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه مع الجانب الليبي.

جاء ذلك خلال ترأس مشيشي جلسة عمل بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجارندي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، لاستعراض أهم الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، حسب بيان للحكومة التونسية.

استعرض اللقاء أهم الملفات السياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية وأبرز ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، وفي هذا الإطار شدد مشيشي على دور البعثات الدبلوماسية في دعم هذا التوجه.

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وتطرق اللقاء إلى مخرجات المفاوضات التونسية - الليبية حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الاتفاق مبدئيا بين ليبيا وتونس على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

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