منظمة إنسانية: صيادون ينقذون خمسة مهاجرين قبالة ساحل صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 09:17 صباحا
قارب يحمل مهاجرين في مياه المتوسط (أرشيفية: الإنترنت).

قالت منظمة إنسانية إيطالية إن صيادين قبالة ساحل مدينة صبراتة تمكنوا من إنقاذ خمسة مهاجرين، بينما توفي 15 آخرون، في حادث غرق قارب كانوا على متنه.

وكتبت منظمة «مديتيرين» للإنقاذ، غير الحكومية أنه «بينما تستثمر وكالة فرونتكس، مئة مليون يورو أخرى في طائرات دون طيار لـ(رصد الحدود) في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط​​، غرق قارب هجرة آخر قبالة سواحل ليبيا» أمس الأربعاء، حسب تغريدة على موقع «تويتر»، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت المنظمة الإنسانية إلى أن «15 شخصا قضوا في عرض البحر دون إنقاذهم من قبل أحد»، في إشارة ضمنية إلى غياب المعاونة من الجانب الإيطالي لإنقاذهم.

اقرأ أيضا: «هاتف الإنقاذ» تسجل غرق 190 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وتتهم أوروبا بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي

يذكر أن «فرونتكس»، هي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ومقرها وارسو ببولندا، ولديها حاليا أكثر من 800 موظف وميزانية سنوية تبلغ نحو 450 مليون يورو.

«فرونتكس»، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، ومن بين مهامها العديدة، تقوم بنشر دوريات لحرس الحدود والسواحل، إلى جانب سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم