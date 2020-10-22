بالصور.. الحداد يزور الطلاب الليبيين بمعسكر القوات الخاصة في أنقرة

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

زار رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد علي الحداد، الأربعاء، معسكر القوات الخاصة في أنقرة للاطمئنان علي الطلبة، وتبادل الدروع والهدايا مع الجانب التركي.

وأظهرت صور نشرته صفحة «عملية بركان الغضب» على موقع «فيسبوك» الحداد خلال زيارته للمعسكر ولقائه بالطلاب، إضافة إلى وضعه إكليلًا منة الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، استقبل الحداد، الإثنين الماضي، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، وبحث معه آخر تطورات الوضع في ليبيا و«أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين».

- آكار يستقبل الحداد بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن آكار هنأ الحداد على تعيينه رئيسًا للأركان العامة، وأكد «عمق الصداقة بين ليبيا وتركيا التي تمتد إلى 500 عام من العلاقات الأخوية»، متعهدا بمواصلة تقديم الدعم لليبيا والليبيين.

وأكد أكار عمل بلاده مع الليبيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومواصلتها «تقديم أنشطة الدعم والاستشارات والتدريب الميداني العسكري والأمني في سياق الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة».

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)

جانب من زيارة رئيس الأركان محمد الحداد لمعسكر القوات الخاصة في أنقرة، 21 أكتوبر 2020. (عملية بركان الغضب)