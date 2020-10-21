«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية، شمالية غربية، على ساحل درنة، قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الريح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلي هادئ.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية والرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار من حين إلى آخر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الريـاح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، قد تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، ويصل إلى مترين على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.