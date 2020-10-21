«مكافحة الأمراض»: 719 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 11:10 صباحا
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 608 مصابين، في حين توفي 19 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3707 عينات موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 66 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 251 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 95 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غدامس 12 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 10 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 15 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 51 ألفا و625 حالة، منها 22 ألفا و420 نشطة، و28 ألفا و440 متعافيا، في حين توفي 765 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يعدلون توقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية المتوقعة هذا الأسبوع