«مكافحة الأمراض»: 719 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 608 مصابين، في حين توفي 19 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3707 عينات موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 66 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 251 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 95 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غدامس 12 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 10 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 15 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 51 ألفا و625 حالة، منها 22 ألفا و420 نشطة، و28 ألفا و440 متعافيا، في حين توفي 765 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.