كونتي يدعو نظيره الإسباني للسعي معا لتحقيق الاستقرار في ليبيا ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 09:40 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، إلى السعي معًا للمساهمة في بسط الاستقرار في ليبيا ولبنان.

وقال كونتي، مخاطبًا منتدى الحوار الإيطالي-الإسباني الملتئم في العاصمة روما، إنه «يتعين علينا أن نعمل على المساهمة في استقرار مناطق مثل ليبيا ولبنان»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

- كونتي: إيطاليا لم تقبل المشاركة في «الحرب بالوكالة» بليبيا

وفي وقت سابق اليوم، قالت «آكي» إنها علمت أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، سيزورون العاصمة الإيطالية روما خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقبل يومين، قال كونتي إن بلاده ليست طرفًا في القتال في ليبيا، ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة هناك، مؤكدًا أن إيطاليا مع الحل السياسي والحوار في ليبيا، وفق ما ذكر في تصريح لمجلة «ليمس» الجيوسياسية الإيطالية نقلاً عن وكالة «الأناضول» التركية.

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