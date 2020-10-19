فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 12:15 مساء
الفتاة نسرين عتيقة مع نموذج من أعمالها التي تقدمها في محل «تراثي» ببنغازي. (صفحة برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي)

مكن برنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي»، التابع للاتحاد الأوروبي، عددًا من الليبيين من عرض منتجاتهم، مع تشجيع البرنامج لرواد ورائدات الأعمال، ومساعدتهم على افتتاح مشروعات خاصة بهم.

وقال البرنامج إن الشابة نسرين عتيقة، من مدينة تاورغاء نجحت الخميس الماضي في افتتاح محل «تراثي» في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية الليبية. وعبر مسؤولو البرنامج عن سعادتهم بانطلاق المشروع وتحويله من فكرة إلى مشروع قائم.

ونسرين هي إحدى الفائزات في مبادرة ريادة الأعمال الاجتماعية المنظمة من قبل مؤسسة «خبراء فرنسا» وممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وإضافة إلى نسرين، فاز الشاب عمر اقليوان، البالغ العمر 22 عامًا، وهو نازح من تاجوراء يعيش في بنغازي، في مسابقة رواد الأعمال الاجتماعية، المدعومة من منظمة «يونيسف»، وتم اختياره من قبل لجنة التحكيم لجودة العرض الذي قدمه، وجودة مشروعه التطبيقي «فني» الذي يربط السكان بفنيين في المجال العقاري.

وقال البرنامج إن عمر فاز لجودة العرض الذي قدمه، وحصل على منحة لتحقيق مشروعه.

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