القيادة العامة تسلم أدوية ومستلزمات ومعدات طبية إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 18 أكتوبر 2020, 05:56 مساء
إنزال شحنة الأدوية المقدمة من القيادة العامة بمخازن مستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

سلمت القيادة العامة، صباح اليوم الأحد، إلى إدارة الإمداد الطبي والصيدلة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا ثلاث شاحنات محملة بكميات مختلفة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الأقسام الطبية بالمستشفى، عن طريق إحدى الشركات المحلية.

وقال المركز الإعلامي بالمستشفى، إنه جرى استلام الكميات الطبية بحضور مدير عام المستشفى، فتحي امحمد بن مهدي الحرنة، ومدير إدارة الإمداد الطبي والصيدلة ومديري الإدارات بالمستشفى من شركة البراء الدوائية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية المكلفة من قبل القيادة العامة.

وأضاف أن هذه الكمية التي جرى استلامها ستساهم في حلحلة النقص الحاد الذي تعاني منه الأقسام الطبية بمستشفى الشهيد امحمد المقريف ما سيمكنها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة التي يحتاجها المرضى والمترددون على المستشفى.

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وقال المدير العام لمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، فتحي الحرنة، إن المستشفى «يسير نحو عملية تنظيمية كاملة وشاملة تشمل كافة الأقسام الطبية لتمكين الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين من أداء أعمالهم بالشكل المطلوب للمواطنين والمقيمين دون أي عراقيل تعيق سير عملهم.

شحنة الأدوية المقدمة من القيادة العامة بمخازن مستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
إنزال شحنة الأدوية المقدمة من القيادة العامة بمخازن مستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
إنزال شحنة الأدوية المقدمة من القيادة العامة بمخازن مستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
إنزال شحنة الأدوية المقدمة من القيادة العامة بمخازن مستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
إنزال شحنة الأدوية المقدمة من القيادة العامة بمخازن مستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
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