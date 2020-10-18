مستشفى المقريف في أجدابيا يتسلم 3000 لتر من الأكسجين الطبي

إسطوانات الأكسجين السائل الطبي من داخل وحدة تحكم الغاز الطبي بالمستشفى, (بوابة الوسط)

تسلمت وحدة تحكم الغاز الطبي بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، كمية من الأكسجين السائل الطبي يقدر بنحو 3000 لتر قادمة من شركة الواحات لإنتاج الغازات الطبية.

وقال رئيس وحدة تحكم الغاز الطبي بالمستشفى، حمد فضيل الجديد، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن كمية الأكسجين السائل الطبي القادمة من شركة الواحات لإنتاج الغازات الطبية جرى تفريغها في خزان الأكسجين الطبي بالمستشفى.

وأوضح أن مهمة وحدة تحكم الغاز الطبي هي مد غرف العناية وحضانات الأطفال بالأكسجين السائل الطبي الذي تحتاجه الأقسام الطبية بالمستشفى، مؤكدًا أن أسطوانات الأكسجين وخزان الأكسجين السائل الطبي متوافرة بكميات كبيرة، حسب ما تتطلبه طبيعة العمل بالمستشفى.

إسطوانات الأكسجين السائل الطبي من داخل وحدة تحكم الغاز الطبي بالمستشفى, (بوابة الوسط)