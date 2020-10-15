«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر

المتهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر, (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تمكنت من ضبط المدعو «ح . أ . ص ع»، الصادر بحقه أمر قبض من قبل نيابة مكافحة مخدرات الخمس، بتهمة جلب تسعة ملايين قرص مخدر.

وبحسب البيان، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المعني وإحالته لمكافحة الجمرك الخمس، ويتم الاستدلال والتحقيق معه من قبل نيابة مكافحة المخدرات، لتحديد مصدر هذه المواد وكيفية استيرادها وطرق دفع ثمنها، كما تمت إحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات بحقه.

كما أوضح البيان أنه تم ضبط الكمية، وهي تحت تصرف النيابة.