بلدية بني وليد تناقش الاستعدادات الخاصة بامتحانات المرحلة الإعدادية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 15 أكتوبر 2020, 06:18 مساء
عميد بلدية بني وليد المكلف يونس العزوزي خلال ترأسه اجتماع لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات المرحلة الإعدادية. (الإنترنت)

ناقش أعضاء المجلس البلدي بني وليد، مع مراقب التعليم ومسؤولي ومشرفي قطاعي التعليم والصحة في البلدية، آخر الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بانطلاق امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل.

وأوضح عميد بلدية بني وليد المكلف، الدكتور يونس العزوزي لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع ناقش الآليات والضوابط المنظمة خطة مراقبة التعليم ومكتب الرعاية الصحية ببني وليد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال سير الامتحانات.

وأضاف العزوزي أن المجلس البلدي يثمن على دور المعلمات والمعلمين الذين يواصلون العملية الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في هذه الظروف مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر العزوزي أن لجنة التعليم ببلدية بني وليد ستتابع العملية التعليمية وسير الامتحانات بكافة المؤسسات التعليمية في البلدية، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.

اجتماع بلدية بني وليد لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات المرحلة الإعدادية. (الإنترنت)
اجتماع بلدية بني وليد لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات المرحلة الإعدادية. (الإنترنت)
اجتماع بلدية بني وليد لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات المرحلة الإعدادية. (الإنترنت)
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