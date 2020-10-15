ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 15 أكتوبر 2020, 01:34 مساء
ضبط أغذية منتهية الصلاحية في أجدابيا، 15 أكتوبر 2020، (إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في مدينة أجدابيا)

ضبطت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في مدينة أجدابيا كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المحال التجارية بالمدينة.

جاء ذلك خلال الدوريات الأمنية التفتيشية على عدد من محال المواد الغذائية، والتي جرى من خلالها ضبط كمية من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حسب بيان مكتب الإعلام بالإدارة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وجرت الجولة بحضور المفتش الصحي صالح طاهر، حيث نقلت الأغذية المضبوطة إلى مقر الإدارة، والتي سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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