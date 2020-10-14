ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 09:46 مساء
كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك جرى ضبطها في أجدابيا. (الحرس البلدي)

أعلنت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة أجدابيا، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالجهاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، إن ذلك جاء من خلال الدوريات الأمنية المتحركة التي شنها الجهاز على عدد من محال بيع الدواجن بالمدينة، والتي جرى خلالها ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الجولة الأمنية التفتيشية على محال بيع الدواجن جرت برفقة المفتش الصحي صالح طاهر، مشيرًا إلى أنه جرى حصر الكمية التي جرى ضبطها في محضر وإعدامها بحضور المفتش الصحي.

وطالب مكتب الإعلام بإدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى بجهاز الحرس البلدي المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي منتج غذائي غير صالح للاستهلاك البشري الآدمي، من خلال الموقع الرسمي للإدارة أو بالحضور الشخصي إلى المقر.

مسؤولي الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بأحد محال بيع الدواجن في أجدابيا. (الحرس البلدي)
إعدام دواجن غير صالحة للاستهلاك في أجدابيا. (الحرس البلدي)
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