«داخلية الوفاق»: برنامج تدريبي لـ120 عضوا في جهاز مكافحة الهجرة

أعضاء من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مشاركون في برنامج تدريبي، 14 أكتوبر 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تنظيم برنامج تدريبي لنحو 120 من أعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وانطلق البرنامج مطلع الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يتواصل حتى نهاية العام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يعقد بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار تطوير العمل بالجهاز، وإحلال التقنيات الحديثة في عمليات تسجيل بيانات المهاجرين.

اقرأ أيضا: المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية 2020

ويشمل البرنامج دورات تدريب مسؤولي ومشغلي نظام تسجيل بيانات المهاجرين، تجهيزا لإنشاء قاعدة بيانات لحصر وإدارة شؤون المهاجرين في مراكز الإيواء.

ولفت البيان إلى أن البرنامج جزء من خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات «متطورة وعالية المعايير»؛ ستعمل على رفع مستوى خدمة المهاجرين، وتسهيل شؤون حصرهم، وتقييم أوضاعهم.