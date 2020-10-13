ميناء بنغازي البحري يستقبل 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 10:40 مساء
ميناء بنغازي البحري, 13 أكتوبر 2020.

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم، سفينة نقل السيارات (قراند هيوستن) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي، وعلى متنها 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبل الميناء، عدة سفن تجارية منها السفينة إيجي فيوتشر، الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 396 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة (تيلي راس) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 260 حاوية بضائع متنوعة، وفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي.

بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 130 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة (أس فري) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 118 حاوية بضائع مختلفة..

ميناء بنغازي البحري, 13 أكتوبر 2020.
ميناء بنغازي البحري, 13 أكتوبر 2020.
ميناء بنغازي البحري, 13 أكتوبر 2020.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا