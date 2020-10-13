انتشال 9 جثث من مقبرتين جماعيتين في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 05:51 مساء
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، انتشال تسعة جثامين من مقبرتين جماعيتين عثر عليهما بمشروع الربط في ترهونة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فريق إدارة البحث عن الرفات التابع لها استكمل اليوم «العمل في المقربتين اللتين تم اكتشافهما يوم أمس»، وقام «بانتشال عدد ثماني جثث من المقبرة الأولى، من بينها جثث لنساء، وجثة واحدة من المقبرة الأخرى».

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أن أعمال البحث والاستكشاف لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

- انتشال رفات 3 جثث في ترهونة

واكتشف فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة، أمس الاثنين، «3 مقابر جماعية وجدت قريبة من بعضها»، بمنطقة مشروع الربط في ترهونة.

وانتشل الفريق الإدارة ثلاث رفات من المقبرة الأولى، قبل أن يستكمل العمل بالمقبرتين الأخريين صباح اليوم، وفق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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