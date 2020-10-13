انتشال رفات 3 جثث في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 08:40 صباحا
أحد أفراد فريق البحث خلال العثور على رفات في مقبرة جماعية بترهونة، 12 أكتوبر 2020، (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

عثر فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين على رفات ثلاث جثث في مقبرة جماعية في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

واكتشف الفريق تلك المقبرة، أمس الإثنين، إضافة إلى اثنتين أخريين، سيستكمل بهما العمل صباح اليوم الثلاثاء، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 5 أكتوبر الجاري، انتشلت رفات جثة مجهولة الهوية «وُجدت داخل كيس أعلاف ومدفونة بمنطقة البطن بطريق النهر بعد ورود بلاغ من أحد سكان المنطقة»، كما شهد شهر سبتمبر الماضي، العثور على ثماني جثث في مشروع الربط أيضا بالمدينة، منها أربع جثث مكتملة والبقية رفات.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق انتشال رفات 11 جثة مجهولة الهوية لأشخاص معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي من مقبرة جماعية جديدة بالموقع رقم «B3» بمشروع الربط في ترهونة.

يذكر أن مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس كانت مسرحا للاشتباكات على مدى أكثر من 14 شهرا بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة في أبريل العام 2019.

جانب من أعمال انتشال الرفات.
التجهيز لنقل الرفات
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