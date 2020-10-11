عماري يناقش مع السفير الإيطالي مبادرة إجراء انتخابات برلمانية كحل للأزمة الحالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 07:29 مساء
لقاء عماري زايد والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 11 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، خلال استقباله ظهر اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، «المبادرة المتعلقة بإجراء انتخابات برلمانية وفق الإعلان الدستوري وقانون انتخابات 2014 كحل للأزمة الحالية وتوحيد المؤسسات».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء عماري والسفير الإيطالي استعرض آخر المستجدات السياسة والعسكرية، والحوارات السياسية الجارية والتحديات التي تواجه استئناف العملية السياسية في ليبيا.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن لقاء عماري والسفير الإيطالي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس تطرق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وإلى التعاون في عديد المجالات، ولاسيما المشاريع الاقتصادية، وقطاع التعليم.

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