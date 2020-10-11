عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير

صورة تجمع عقيلة صالح مع وفد من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفداً من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير بمكتبه بمدينة القبة أمس، لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد.



وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في البلاد ومحاولات الوصول إلى حل يُنهي الأزمة الراهنة، فيما أكد الحاضرون دعمهم وتأييدهم مبادرة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، حسب بيان من مجلس النواب، صادر اليوم الأحد.



وقال البيان إن المبادرة «لاقت تأييداً محليا ودوليا كخيار ينهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، ويوقف التدخلات الخارجية بما يحفظ سيادة ليبيا، وبما يحقق إرادة الليبيين في نيل حقوقهم في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار».



واجتمع رئيس مجلس النواب أمس أيضا مع وزير التعليم بالحكومة الموقتة عبدالرحيم بومريز، وشدد الأول على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع عودة الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

عقيلة صالح مع وفد من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير. (مجلس النواب)

عقيلة صالح مع وفد من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير. (مجلس النواب)