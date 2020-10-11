1026 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والأعداد التراكمية تتجاوز 42 ألف حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 11:18 صباحا
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

كشفت الخارطة الوبائية لفيروس «كوفيد-19» الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في آخر تحديث للحالة الوبائية في البلاد، لتتجاوز أعداد المصابين 42 ألف شخص منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.

ومن بين الحالات الموجبة كانت هناك 745 جديدة و281 مخالطة، فيما تماثل 247 مصابًا للشفاء، في حين توفيت ثماني حالات، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 42 ألفًا و712 حالة، منها 18 ألفًا و43 نشطة، وتعافى 24 ألفًا و38 مصابًا، في حين توفي 631 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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