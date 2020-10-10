صنع الله في لقائه سفراء أوروبيين: يجب إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

صنع الله مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، سفراء دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر)، في العاصمة طرابلس، اليوم السبت. وأكد خلال اللقاء ضرورة «إبعاد المؤسسة عن أية تجاذبات سياسية، كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل».



وقال صنع الله إنه من الواجب أن «تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللأجيال القادمة»، مضيفًا أن مؤسسة النفط «هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافًا وإنتاجًا و تكريرًا و تصنيعًا وتصديرًا وتسويقًا، وذلك وفقًا لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة»، مشيرًا إلى أن نحو 65 ألف موظف يعملون في قطاع النفط.



علاقات نفطية مع الشركات الأوروبية

وأشار إلى أن هذه الوظائف بما فيها من مهندسين وتقنيين وفنيين متخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية «تمثل جميع أطياف الشعب الليبي في كامل ربوع البلاد»، لافتا إلى وجود «علاقات نفطية كبيرة مع الشركات الأوروبية النفطية الرائدة».