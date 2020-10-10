عقيلة يوصي باتباع إجراءات وقاية التلاميذ من «كورونا» خلال لقائه وزير «تعليم الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 05:53 مساء
عقيلة صالح خلال لقائه وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز. (تعليم الموقتة)

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» مع عودة الدراسة في المدارس التابعة للحكومة الموقتة، وذلك خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز، اليوم السبت.

وأطلع بومريز، رئيس مجلس النواب على «الخطة البديلة للعام الدراسي المقبل 2020-2021م وما تتضمنه من إجراءات العودة الآمنة للدراسة»، حسب صفحة وزارة التعليم بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».

وأعلن صالح ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء «كورونا» المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية. كما هنأ الوزارة وكافة المعلمين والمعلمات على إجراء امتحانات شهادة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
النمروش: «التحركات المشبوهة» لقوات القيادة العامة تؤكدها معلومات استخباراتية ...
ليبيا
مدير إدارة الضرائب ببني وليد: حريق المجمع الإداري وقع «بفعل فاعل»
ليبيا
«القيادة العامة» تنفي التحرك نحو مدن الغرب الليبي وتؤكد التزامها بوقف إطلاق ...
ليبيا
مؤتمر شبابي في بلدة تويوة الليبية يناقش «مسار الحل السياسي»
ليبيا
«فرانس برس»: «FBI» يحبط مؤامرة خطف حاكمة ولاية ميشيغن الأميركية
دولى
فوز برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام للعام 2020
دولى
إدارة الرعاية الصحية طرابلس: وصول 500 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا قريبا
ليبيا
جريدة «الوسط»: غموض وتفاؤل حذر يسبقان اجتماع جنيف
ليبيا
بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا