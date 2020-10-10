عقيلة يوصي باتباع إجراءات وقاية التلاميذ من «كورونا» خلال لقائه وزير «تعليم الموقتة»

عقيلة صالح خلال لقائه وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز. (تعليم الموقتة)

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» مع عودة الدراسة في المدارس التابعة للحكومة الموقتة، وذلك خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز، اليوم السبت.



وأطلع بومريز، رئيس مجلس النواب على «الخطة البديلة للعام الدراسي المقبل 2020-2021م وما تتضمنه من إجراءات العودة الآمنة للدراسة»، حسب صفحة وزارة التعليم بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».



وأعلن صالح ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء «كورونا» المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية. كما هنأ الوزارة وكافة المعلمين والمعلمات على إجراء امتحانات شهادة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.