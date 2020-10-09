طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها غريان وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 12:46 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1076 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 463 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت غريان ثانيا بـ118 حالة، ثم بنغازي بـ92 حالة، و44 حالة في مصراتة، و38 حالة في زوارة، و37 حالة في جنزور، و27 حالة في زليتن، و24 حالة في باطن الجبل، و23 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في صبراتة، و19 حالة في الزنتان، و18 حالة في النواحي الأربع، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

واكتشفت 17 حالة في «وادي زمزم وأبونجيم»، و11 حالة في الحرابة وترهونة، وتسع حالات في كل من الواحات والقلعة، وثماني حالات في صرمان، وسبع حالات في كل من مسلاتة والمنشية الجميل، وست حالات في كل من قصر الأخيار والعواتة والزاوية الجنوب.

إضافة إلى خمس حالات في كل من القرة بوللي والمعمورة والجميل والزاوية الغرب والماية والجفارة، وأربع حالات في كل من السبيعة وسواني بني آدم وظاهر الجبل، وثلاث حالات في كل من الرجبان ونسمة وغدامس، وحالتين في كل من بني وليد والخمس، وحالة واحدة في كل من تاورغاء والرياينة والعجيلات.

وتماثل للشفاء 323 مصابا موزعين بواقع 226 حالة في طرابلس، و22 حالة في غريان، وأربع حالات في القلعة، وثلاث حالات في كل من الزنتان وتازربو، و25 حالة في صبراتة، وخمس حالات في كل من الخمس والزاوية المركز، وأربع حالات في مصراتة، و19 حالة في زليتن، وسبع حالات في العوينية. في حين توفي خمسة مصابين بواقع حالتين في زليتن، وحالة في كل من القرة بوللي وصبراتة والعجيلات.

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