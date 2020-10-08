«مكافحة الأمراض»: 779 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 11:54 صباحا
أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 299 مصابا، بينما توفي 8 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3724 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1975 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 169 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 760 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 67 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 143 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 91 عينة.
 
إضافة إلى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 198 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو خمس عينات، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن عشر عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس ثلاث عينات، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 40 ألفا و292، منها 16 ألفا و546 نشطة، و23 ألفا و130 متعافيا، وتوفي 616 مصابا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد منذ مارس الماضي.

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